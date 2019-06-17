{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Комсомольске после инцидента с избиением ученика вынесли приговор учителю

Педагогу назначили 200 часов обязательных работ

ТАСС, 17 июня. Суд в Хабаровском крае назначил 200 часов обязательных работ учительнице одной из школ Комсомольска-на-Амуре после избиения ученика. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Хабаровского края в понедельник.

"Судом назначено 200 часов обязательных работ", - сказал представитель краевой прокуратуры.

В ноябре 2018 года в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, на котором якобы в школе №37 Комсомольска-на-Амуре учительница избила в коридоре ученика за то, что он мешал вести урок.

Власти города, а также полиция начали проверку по этому факту, педагог был отстранен от работы. Следствие возбуждало уголовное дело. Минпросвещения сообщало, что взяло проверки по этому инциденту на контроль.

Как сообщили в управлении СК РФ по Хабаровскому краю, приговор в отношении учительницы был вынесен по статье о ненадлежащем исполнении педагогом обязанностей по воспитанию, связанном с жестоким обращением с несовершеннолетним (156 УК РФ). Вину женщина не признала.

"С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, следственными органами внесено представление в адрес органов управления образования, в том числе с предложением о повышении эффективности работы школьных психологов, а также принятии мер по повышению стрессоустойчивости педагогов образовательных учреждений", - говорится в распространенном в понедельник релизе ведомства.

Теги
Хабаровский край
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Строительство собора в Екатеринбурге планируют начать в конце 2020 года
По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, сроки обусловлены тем, что основательность и качество работ должны быть на высоком уровне
Читать полностью