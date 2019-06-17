Эксперты назвали регионы России, лидирующие по числу выявленных случаев рака

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Самый высокий показатель распространенности злокачественных новообразований по данным за 2018 год зафиксирован в Курской области - 3331,1 случаев на 100 тыс. населения. Об этом говорится в докладе "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году" Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена - филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

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"Показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве населения России в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2008 года (1836,6) на 39,5%. Максимальные значения данного показателя отмечены в Курской области (3331,1), Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4), Псковской (3110,5), Рязанской (3100,4) областях", - говорится в докладе, опубликованном на российском медицинском онкологическом портале.

Наименьший показатель числа больных раком зафиксирован в республиках Дагестан (887 случаев на 100 тыс. населения), Тыва (993,1), Чечня (1044), Ингушетия (1179,3) и Саха (1244,8). Кроме того, вырос индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2008 годом - с 5,7 до 6,9. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Северная Осетия (8,4), Московской (8), Ленинградской (7,9) и Ростовской (7,9) областях, самые низкие: в Республике Тыва (4,1), Чукотском автономном округе (4,7) и Магаданской области (5).

Согласно данным доклада, всего в 2018 году зарегистрировано около 625 тыс. новых случаев заболевания раком, прирост по сравнению с 2017 годом составил 1,2%.