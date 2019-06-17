Московские семьи смогут получить персонального консультанта по трудоустройству

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Семьи Москвы, обратившиеся в центр занятости "Моя карьера", смогут получить персонального консультанта для помощи в трудоустройстве по новой программе повышения доходов семей. Об этом написал в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Для людей с низким доходом проблема часто заключается не в отсутствии работы как таковой, а в барьерах, мешающих им трудиться <...> Впервые для решения проблем конкретной семьи будут совместно работать служба занятости, соцзащита, образование и здравоохранение <...> Каждую семью возьмет на сопровождение персональный консультант, который будет рядом на всех этапах участия в программе - от первого визита до закрепления на рабочем месте", - написал он.

При желании участники программы смогут получить знания о том, как стать самозанятым и начать свое дело. Кроме того, по словам мэра, если человеку не хватает квалификации для устройства на работу, он сможет бесплатно пройти обучение, причем с выплатой стипендии. Также можно будет посетить психологические тренинги, которые подскажут соискателю, как правильно "подать себя".

По словам Собянина, еще одна часто встречающаяся проблема заключается в том, что семье не с кем оставить ребенка от 1,5 до 3 лет, в таком случае городские службы ускорят предоставление места в детском саду. Если москвич тратит все силы на уход за родственником-инвалидом или пожилым человеком, службы занятости также готовы помочь найти варианты, как снизить эту нагрузку на него. Для тех, кто имеет проблемы с алкоголем и осознает свою проблему, будет организован курс лечения.

Чтобы стать участником новой программы, надо прийти в центр "Моя карьера".

13 июня сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Минтруда России Максим Топилин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице центр занятости населения "Моя карьера". Также Собянин представил экспериментальную программу мер по повышению доходов семей для жителей столицы, которую планируется реализовать на базе нового центра. Программа позволит выявить семьи с низкими доходами, помочь с переобучением на другую более высокооплачиваемую профессию или с поиском работы с большей зарплатой. При этом даже при трудоустройстве, получении семьей дополнительных доходов и выхода из категории малоимущих городские пособия останутся за ней в течение трех лет.