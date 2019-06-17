Строительство собора в Екатеринбурге планируют начать в конце 2020 года

"Основательность и качество работ должны быть на высоком уровне. Там серьезные работы, которые занимают много времени, например, роспись. Раньше конца 2020 года к строительству не приступить. Документация, привязка и иное [не позволят приступить к строительству раньше]", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Приступить к строительству собора Святой Екатерины в Екатеринбурге удастся не ранее конца 2020 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В четверг планируется окончательно определиться с площадками, которые подходят, и осенью провести опрос. В дальнейшем нужно стараться, если мы понимаем, что у каждого разное отношение к тому или иному месту, надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов", - сказал Бидонько.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий сообщал ТАСС, что эксперты оценят пригодность предложенных площадок для строительства храма святой Екатерины до того, как выносить их на опрос горожан.

В июне чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского (там находится пустырь), на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом. Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложение горожан по площадкам для возможного места строительства собора.

К настоящему моменту сформирован список из шести площадок, на которых возможно возведение храма.