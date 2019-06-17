ФСИН направила по Владимирскому тракту первый "Марафон здоровья" для заключенных

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ФСИН России организовала первый выезд врачей-специалистов узкого профиля для обследования осужденных в региональных учреждениях. Об этом сообщил начальник медицинского управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Приклонский, презентуя акцию "Марафон здоровья".

Акция, организованная совместно в Минздравом, пройдет с 17 по 19 июня с участием специалистов ведущих научно-медицинских организаций: Национального центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени П. А. Герцена, Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова, Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России и других медицинских организаций. Они проведут осмотр и при необходимости лечение на месте.

"Цель акции - выявить осужденных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи", - сообщили во ФСИН. Второй и третий день марафона пройдут во Владимирской и Ивановской областях, где на базе медицинских частей нескольких учреждений (ИК-1, ИК-3, ИК-10 УФСИН по Владимирской области и ИК-5 УФСИН по Ивановской области) специалисты проведут прием осужденных, нуждающихся в получении высокотехнологичной специализированной медицинской помощи кардиологического, онкологического, неврологического, ортопедического, гинекологического и иных профилей. Так, центр акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова выделил большую группу специалистов для оказания медпомощи осужденным женщинам.

Прием осужденных

"На сегодняшний день запланирован прием более 100 осужденных женщин, 60 осужденных мужчин и всех 36 детей, находящихся со своими матерями в Доме ребенка при ИК-1 УФСИН России по Владимирской области", - рассказали во ФСИН. Так, в условиях больницы будет проведено зубопротезирование осужденному, отбывающему длительный срок, а врач онколог-гинеколог сделает операцию осужденной женщине. По результатам обследования тех, кто нуждается в операциях и другой медпомощи специалистов узкого профиля, переведут в "Матросскую Тишину" в Москву для дальнейшего оказания высокотехнологичной медпомощи.

"Да, мы оказываем необходимую медицинскую помощь в местах лишения свободы, мы многое умеем и многое можем. В первую очередь наша задача - оказание первичной медицинской помощи и другой медицинской помощи. Но наши возможности ограничены и мы исходим из того, что мы являемся составной частью системы здравоохранения России и выстраиваем работу с привлечением возможностей гражданских медучреждений, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи", - заметил глава медуправления ФСИН.

"Я бы назвал это не акцией, а добрым мероприятием, надеюсь, оно будет далеко не последним и станет доброй традицией, потому что цель одна - здоровье нашей нации", - заметил Приклонский.

Он поблагодарил врачей гражданских медучреждений, которые согласились принять участие в "Марафоне здоровья". "Мы бы хотели услышать и вашу оценку нашей работы после посещения учреждений - какие у вас есть замечания, что бы вы могли посоветовать нам для улучшения работы. Ваше мнение для нас тоже крайне важно", - добавил он.