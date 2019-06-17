Пляжи Новороссийска получили санитарное заключение и открылись для купания

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Пляжи Новороссийска, на которых с начала курортного сезона действовал запрет на купание, получили заключения о санитарном и эпидемиологическом соответствии, сообщил ТАСС в понедельник начальник отдела по курортам и туризму администрации города Игорь Куликов.

Купание на шести пляжах фактически было запрещено с 1 июня в связи с отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения.

"Всем пляжам общественного пользования выданы санитарно-эпидемиологические заключения. Температура воды в Черном море в Новороссийске на данный момент составляет 24 градуса - комфортная для купания", - сказал Куликов.

В краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС уточнили, что температурные показатели воды в целом на побережье Черного моря на Кубани достигают 25-26 градусов.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что в 2019 году подано 237 заявлений на получение санитарно-эпидемиологических заключений для пляжей, после проведения исследований выдали 223 заключения.

В Краснодарском крае существует проблема несанкционированного попадания сточных вод в Черное море, также в последние годы в курортных городах происходят аварии на канализационно-насосных станциях. Так, в 2018 году из-за загрязнения на протяжении недели действовал запрет на купание в Геленджике.