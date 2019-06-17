Всероссийский школьный выпускной бал пройдет 20 июня в Кремлевском дворце

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" состоится 20 июня в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Для вчерашних школьников выступят группы M-Band, Serebro, "Пицца" и другие популярные артисты, сообщила в понедельник пресс-служба ГКД.

"Одна из главных особенностей праздника - его масштаб, - подчеркнули организаторы. - На выпускной бал в Государственный Кремлевский дворец съезжаются ребята не только из Москвы и Подмосковья, но и из многих регионов нашей страны, что делает торжественный вечер действительно всероссийским".

Другой уникальной чертой праздника является то, что выпускники сами принимают участие в подготовке и проведении значимого в их жизни события: голосуют за артистов, которые выступят для них, а также выбирают среди своих сверстников победителей в номинациях премии "Выпускник", готовят собственные творческие номера для программы "Мы - таланты".

"Выпускной в Кремле" развернется сразу на нескольких площадках. После концерта в ГКД вечер продолжится на Красной площади. Здесь ребят ждет выступление рэпера Басты и группы IOWA. Затем для выпускников устроят самую большую дискотеку столицы в Гостином дворе.