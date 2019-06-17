Александр Калягин опроверг информацию о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин, комментируя слухи о госпитализации, сообщил в понедельник ТАСС, что проходит плановое обследование.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что Калягина госпитализировали в Москве, якобы у него диагностировали нарушение сердечного ритма.

"Вы с ума сошли? У меня плановое обследование, связанное с установленным несколько лет назад сердечным стентом. Я приехал на два дня. Сегодня приехал, завтра вечером уезжаю. Через три дня у меня спектакль", - сказал Калягин.