Свердловский губернатор предложил повесить на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил повесить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых" вместо установленного неизвестными лицами и провисевшего несколько часов знака "Город бесов".

"В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, "Город храбрых", - написал глава региона в понедельник на своей официальной странице в Instagram.