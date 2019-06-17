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Свердловский губернатор предложил повесить на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых"

На въезде в город ранее несколько часов провисела табличка "Город бесов", установленная неизвестными лицами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил повесить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых" вместо установленного неизвестными лицами и провисевшего несколько часов знака "Город бесов".

"В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, "Город храбрых", - написал глава региона в понедельник на своей официальной странице в Instagram.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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