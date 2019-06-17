Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

"Бобков умер в Москве на 94-м году жизни после продолжительной болезни. Состояние его здоровья не позволяло ему присутствовать на последних наших мероприятиях, однако мы поддерживали с ним контакт с ним", - сказал Дерябин.

В годы Великой Отечественной войны Бобков добровольцем ушел на фронт, дважды был ранен, после войны поступил на службу в военную контрразведку Смерш. После создания в 1954 году КГБ СССР был зачислен в состав одного из его управлений. С 1956 года стал начальником отдела в 4-м управлении КГБ, которое занималось идеологической контрразведкой. В марте 1956 года участвовал в локализации волнений в Тбилиси. После расформирования управления в 1958 году был назначен начальником отдела во 2-м управлении КГБ, а с 1961 года стал заместителем главы этого управления, также занимавшегося контрразведкой. Вскоре ему присвоили звание генерал-майора.

12 апреля 1961 года, сразу после полета Юрия Гагарина в космос, именно Бобков предоставил иностранным корреспондентам фотографию первого в мире космонавта. Он же был организатором первых пресс-конференций Гагарина в странах Запада

Важнейший этап в жизни и карьере Бобкова начался в мае 1967 года, когда на пост председателя КГБ был назначен Юрий Андропов. Он возглавил 5-е управление КГБ, задачей стала борьба с "идеологическими диверсиями", диссидентами, антисоветскими элементами, профилактика и предотвращение массовых беспорядков. 18 января 1983 года Бобков назначен заместителем председателя КГБ СССР, с 5 декабря 1985 года - первым заместителем председателя КГБ СССР. 30 ноября 1987 года ему было присвоено звание генерала армии. КГБ Бобков покинул в 1991 году, а в 1992 году стал руководителем Аналитического управления холдинга АО Группа "Мост", принадлежащего олигарху Владимиру Гусинскому. В 2001 году перешел на экспертно-консультационную работу в Институт социально-политических исследований РАН, возглавляемый академиком Геннадием Осиповым. В качестве эксперта Бобков поддержал сокращение резидентур Службы внешней разведки Российской Федерации в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

С 2008 года являлся генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.