Котюков: ЕГЭ позволяет вузам видеть реальный уровень образования абитуриентов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Высшие учебные заведения благодаря Единому государственному экзамену (ЕГЭ) могут видеть уровень образования поступающих. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал в понедельник министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Для университетов это возможность достаточно детально видеть уровень поступающих абитуриентов. Позволяет это сравнивать разные образовательные программы, потому что мы понимаем востребованность тех или иных университетов, тех или иных образовательных программ через инструмент ЕГЭ, через возможность проведения сопоставления", - сказал он.

Единый государственный экзамен является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов российских школ. ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам. Для получения аттестата выпускники сдают обязательные предметы - русский язык и математику базового либо профильного уровня. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в высшие учебные заведения.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.