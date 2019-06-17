Медведев: "Сколково" имеет репутацию ведущей предпринимательской школы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Московской школы управления "Сколково" с получением международной аккредитации EQUIS Европейского фонда развития менеджмента (EFMD). Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Сегодня "Сколково" - известный бренд, лидер по обучению лучших команд управленцев для бизнеса и власти. Одна из трех самых молодых бизнес-школ, чье образование получило высокую оценку и признание Европейского фонда развития менеджмента", - говорится в телеграмме.

Учащиеся "Сколково" становятся востребованными специалистами мирового уровня, подчеркнул Медведев. "Репутация "Сколково" как ведущей предпринимательской школы подтверждена качеством и новаторством образовательных программ, уникальными исследованиями, уровнем преподавателей, среди которых известные ученые, эксперты и практики", - отметил премьер.

О фонде

Европейский фонд развития менеджмента (EFMD) является одной из ведущих международных ассоциацией бизнес-школ. Она объединяет более 900 организаций из 88 стран. Среди членов EFMD - Wharton, INSEAD, IMD и другие ведущие бизнес-школы мира, а также крупнейшие корпорации, в том числе IBM, Microsoft, ArcelorMittal, L'Oral.

EQUIS (European Quality Improvement System) - аккредитационная система для высших учебных заведений в сфере управления бизнесом. В России, помимо "Сколково", аккредитацию EQUIS имеет Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).