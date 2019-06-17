Эксперт: массовая гибель рыбы на севере Байкала могла произойти из-за спирогиры

12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска, был установлен факт гибели рыбы - около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса. В тот же день специалисты произвели отбор проб воды, донных отложений и рыбы для установления причин ее гибели. Отобранные образцы отправили для исследования в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

"Кроме первичной эвтрофикации (образование избыточной биомассы в водных экосистемах - прим. ТАСС), развития нитчатых водорослей, на мелководье [происходит] процесс вторичной эвтрофикации. То есть все то, что нарастает, в определенный период времени начинает отмирать, при этом образуются большие объемы мертвой органики на дне, и происходит процесс гниения, меняются придонные условия, кислородный режим. Это пагубно влияет не только на рыб, но и на всех гидробионтов, обитающих в этой зоне", - сказал Ханаев.

Кроме того, по его словам, рыба, ведущая донный образ жизни, могла запутаться в водорослях. "Произошла ветровая нагрузка, волнение [воды], и рыба [могла] запутаться водорослях, и их вместе с водорослями выбросило на берег", - предположил он.

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По мнению директора Байкальского филиала ФГУП "Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства" ("Госрыбцентр") Владимира Петерфельда, выводы о причастности водоросли спирогиры к массовой гибели рыбы и раков до окончания исследований делать рано. Вместе с тем, он предполагает, что отравление рыбы не могло произойти из-за водоросли, так как температура воды в "северном Байкале" сейчас низкая. "Бурного роста [водоросли] там пока нет, вода там пока еще ледяная, - сказал эксперт. - Кислородное голодание также можно исключить, так как вода перемешивалась, было волнение".

Петерфельд предположил, что выброс рыбы на берег - это последствие холодной и малоснежной зимы. "Там надо смотреть рельеф дна, - пояснил он. - Очень сильные морозы, малоснежье могло привести к тому, что где-то образовалась перемычка, преградившая путь рыбе в озеро, и она [рыба] попросту могла быть отрезана от большой воды тем местом, где лед промерз до дна. Получается, бычок вмерз в лед и при первом ветре после распаления льда был мертвым выброшен на берег".

Эксперт не исключил также, что мог быть "какой-то сброс вредных веществ". "Но тогда должна быть очень большая концентрация, чтобы рыба погибла. Тем более во время ветра, перемешивания воды. Сложно представить", - добавил он.

Проверка прокуратуры

В связи с гибелью рыбы проверку проводит природоохранная прокуратура. "Согласно предварительной экспертной оценке ихтиолога, гибель рыб и раков наступила в результате их попадания в спирогирную среду у побережья Сеногда озера Байкал из-за сильных волн", - указано в сообщении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Окончательные результаты исследований будут известны в конце этой недели.

Разрастание не характерной для Байкала спирогиры впервые было зафиксировано в 2011 году, в последние годы все чаще ее можно увидеть в восточных и северных бухтах и заливах озера. С момента появления спирогиры в Байкале ученые так и не пришли к единому мнению, откуда она взялась и насколько она опасна для Байкала.

Весной 2018 года СМИ со ссылкой на данные центра "Антистихия" распространили информацию о резком росте спирогиры, раньше практически не встречавшейся в Байкале и захватившей к настоящему момент 60% побережья озера. Тогда директор Лимнологического института (ЛИН) СО РАН Андрей Федотов сообщил ТАСС, что на самом деле оценить масштабы поражения Байкалу нитчатой водорослью невозможно чисто технически.