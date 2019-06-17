Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

ТАСС, 17 июня. Порядка 9,6 млн пенсионеров работают в России в настоящий момент. По состоянию на 1 января 2019 года, их доля составила 20,4% от общего числа пенсионеров в стране. Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

"По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 млн 871 тыс. 625 человек, из них работающих - 9 млн 669 тыс. 711 человек. Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер", - отмечается в документе.

При этом доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, составляет в среднем по стране, по данным Роструда, 4,2 % от общей численности обратившихся граждан. Наиболее высокой она является в Санкт-Петербурге (8,3 %), Сахалинской (7,4 %), Московской (7,6 %), Мурманской (8,0 %), Владимирской (7,7 %), Смоленской (7,1 %) и Калужской областях (7,2 %), Севастополе (7,1 %).

"Наименьшая - в Ингушетии (0,2 %), Чечне (0,1 %), Дагестане (0,6 %) и Кабардино-Балкарской республике (1,8 %)", - следует из доклада.