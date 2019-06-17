Группа из 12 журналистов поможет Голунову завершить расследование о похоронном бизнесе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Коллектив из 12 журналистов, представляющих четыре издания, будет участвовать в завершении расследования журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом Голунов заявил в понедельник в интервью телеканалу RT .

"Пока я был под домашним арестом, собрался коллектив авторов из 12 журналистов-расследователей из четырех изданий, которые собирают дальше какую-то информацию, проверяют мою информацию по этому тексту. У нас должно в ближайшее время состояться совещание. Потому что я пока знаю в каких-то общих чертах вещи", - сказал он, выразив надежду, что итогом работы станет один коллективный текст группы авторов.

По словам Голунова, именно в связи с работой над этим расследованием он был задержан 6 июня. "Я занимался темой похоронного бизнеса в Москве и их связями с какими-то силовыми структурами", - пояснил он.

При этом журналист не исключает, что задержание было связано с желанием объектов расследования не допустить его публикации. "После выхода заметки довольно странно махать руками, только если из какой-то там странной мести. Но обычно, если какие-то меры принимаются, то они принимаются для того, чтобы чего-то не допустить, а не для того, чтобы отомстить", - добавил он.