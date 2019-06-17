Участники из России и Белоруссии могут принять участие в ЧМ по вязанию под хэви-метал

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. Представители 13 стран, в том числе России и Белоруссии, подали заявки на участие в первом чемпионате мира по вязанию под хэви-метал, который состоится в городе Йоэнсуу 11 июля. Об этом сообщил оргкомитет мероприятия.

"К чемпионату проявили интерес по всему миру, участвовать в нем выразили желание конкурсанты из разных регионов планеты", - отметили там.

Так, заявки на участие в полуфинале поступили из Нидерландов, Австралии, Великобритании, Японии, Латвии, Мексики, Швеции, Германии, Дании, Белоруссии, России, США, а также Финляндии, уточнили организаторы.

Хэви-метал - музыкальный стиль, который считается частью финской культуры. На каждые 100 тыс. жителей республики приходится 50 "тяжелых" групп, что больше, чем где-либо еще в мире. По мнению представителей оргкомитета соревнования, объединяет эти два занятия - вязание и хэви-метал - "радость творчества, создание чего-то своими руками".

Чтобы стать участником состязания, претендент должен скачать песню Fight or Die ("Сражайся или умри") группы Maniac Abductor из Йоэнсуу, затем записать минутный видеоролик о том, как он вяжет при прослушивании этой композиции, и загрузить его на YouTube. Отправив видео организаторам, участник попадает в полуфинал. На сцене человек со спицами станет частью хэви-метал группы и будет вязать в такт музыки. Тот, кто справится с этим лучше других, получит главный приз - уикенд в отеле.