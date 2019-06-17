Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских школьников проверит комиссия

АСТРАХАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Конфликтная комиссия проверит работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного Минобразования на своей странице в Facebook.

"История с учениками, получившими нулевые баллы на ЕГЭ по математике, завершилась. Принято окончательное решение: работы школьников будут рассмотрены конфликтной комиссией в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства образования Астраханской области сообщалось, что трое одиннадцатиклассников получили на ЕГЭ по профильной математике нулевые баллы, потому что заполнили бланки не той пастой. В итоге написанные работы были некорректно отсканированы и аннулированы.