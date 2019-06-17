В Минпросвещения заявили, что учли замечания ГП к порядку формирования перечня учебников

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минпросвещения учло большинство замечаний Генпрокуратуры при подготовке нового порядка формирования федерального перечня школьных учебников. Документ направлен на согласование в Минюст, сообщил в понедельник журналистам статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.

Генпрокуратура провела экспертизу приказа Минобрнауки от 18 июля 2016 года, утверждающего порядок формирования перечня, и выявила ряд противоречий, которые являются коррупциогенными факторами. К примеру, не определены условия выбора экспертной организации для оценки пособий и порядок пересмотра экспертных заключений после включения учебника в перечень. 17 июня РБК со ссылкой на письмо первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана главе Минпросвещения Ольге Васильевой сообщило о более 50 фактических и технических ошибках при формировании обновленного перечня.

"Мы плотно работаем с прокуратурой, плотно работаем с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Для нас ничего не было нового в том письме, у нас очень плотный рабочий процесс. По большому счету, большую часть тех замечаний мы уже учли", - сказал Зенькович.

По его словам, на прошлой неделе в Минюст был направлен на регистрацию приказ о новом порядке формирования перечня, в котором учтены замечания прокуратуры и ФАС. "На мой взгляд, никаких катастрофических ошибок мы не совершали. Мы старались сделать все в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. К сожалению, она была сама по себе несовершенной, была достаточно устаревшей", - сказал он, добавив, что механизмы формирования перечня будут обновлены в 2019 году.

Формирование перечня

Новый перечень был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, список был сокращен с 1370 до 863 наименований. В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень исключенные учебники. 30 мая представитель пресс-службы ФАС сообщил о продлении срока исполнения предупреждения до 28 июня.

В Минпросвещения считают обоснованным сокращение перечня, поскольку это позволило исключить из него некачественную литературу. Кроме того, в министерстве отмечали, что новый порядок формирования перечня существенным образом усилит контроль за качеством учебников в школах по всей стране, предъявляя конкретные и прозрачные требования на каждом этапе процедуры проверки, а также отдельные требования к экспертам.

Перечень включает издания, рекомендуемые к использованию при обучении. В новый перечень вошли издания, которые получили положительные заключения экспертов, в числе которых заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также эксперты Российской академии образования. Лидерами по количеству изданий в списке стали издательство "Просвещение", доля которого теперь составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.