Бари Алибасова выписали из больницы

"Мы получили анализы, и я его сейчас вывез из НИИ им. Склифосовского", - сказал Алибасов-младший. Он уточнил, что отвез отца в "скрытое от СМИ" место, где он будет находиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. "Он очень хотел видеть Лидию Николаевну", - сказал сын продюсера.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ им. Склифосовского, дальнейшую реабилитацию он будет проходить в окружении семьи, а затем отправится в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Семья планирует в дальнейшем перевезти Алибасова для реабилитации в Казахстан. "Нам поступило предложение по одному высокопоставленному каналу отправить отца в Казахстан. Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелету", - рассказал родственник.

По словам Алибасова-младшего, у продюсера пока сохраняются некоторые проблемы с памятью, начавшиеся после выхода из медикаментозного сна.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.