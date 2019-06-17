{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Домодедово установили рамки с алкотестерами для проверки персонала на опьянение

Сотрудники, которые работают в контролируемой зоне аэропорта, обязательно проходят экспресс-тест на алкогольное опьянение

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. В московском аэропорту Домодедово установили специальные устройства - лазерные алкотестеры - для проверки сотрудников на алкогольное опьянение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба аэропорта.

"Московский аэропорт Домодедово установил на контрольно-пропускном пункте аэродрома лазерные алкотестеры. Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Пока тест не будет пройден, турникет не откроется, добавили в пресс-службе. Наличие паров этилового спирта в выдохе человека определяется за одну секунду. Новое оборудование, как отмечается в сообщении, позволит аэропорту автоматизировать медицинский контроль и оперативно получать результат проверки без привлечения дополнительных ресурсов.

Теги
Россия
Миронов: центры защиты прав граждан помогли вернуть россиянам более 57 млрд рублей
За пять лет за юридической помощью обратились более 1,5 млн человек
Читать полностью