В Домодедово установили рамки с алкотестерами для проверки персонала на опьянение

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. В московском аэропорту Домодедово установили специальные устройства - лазерные алкотестеры - для проверки сотрудников на алкогольное опьянение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба аэропорта.

"Московский аэропорт Домодедово установил на контрольно-пропускном пункте аэродрома лазерные алкотестеры. Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Пока тест не будет пройден, турникет не откроется, добавили в пресс-службе. Наличие паров этилового спирта в выдохе человека определяется за одну секунду. Новое оборудование, как отмечается в сообщении, позволит аэропорту автоматизировать медицинский контроль и оперативно получать результат проверки без привлечения дополнительных ресурсов.