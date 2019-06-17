{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Миронов: центры защиты прав граждан помогли вернуть россиянам более 57 млрд рублей

За пять лет за юридической помощью обратились более 1,5 млн человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Созданные по инициативе партии "Справедливая Россия" центры защиты прав граждан помогли вернуть россиянам более 57 миллиардов рублей за пять лет своего существования, сообщил лидер партии Сергей Миронов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"В декабре 2014 года, когда я с Вами встречался, я рассказал о такой идее, чтобы эти центры помогали людям знать свои права, знать законы, уметь их защищать. Причем все это, естественно, мы делаем бесплатно. Вы одобрили, и вот за прошедшие уже пять лет более 57 миллиардов рублей было людям возвращено благодаря усилиям этих центров", - сказал Миронов президенту.

Он добавил, что за пять лет в центры за юридической помощью обратились более 1,5 млн человек.

Согласно официальной информации на сайте партии, представительства центров открыты в 72 регионах России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
Экс-заместителя полпреда по СЗФО Дацышина освободили после переквалификации дела
Ранее его обвиняли в пособничестве в вымогательстве
Читать полностью