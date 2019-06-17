Миронов: центры защиты прав граждан помогли вернуть россиянам более 57 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Созданные по инициативе партии "Справедливая Россия" центры защиты прав граждан помогли вернуть россиянам более 57 миллиардов рублей за пять лет своего существования, сообщил лидер партии Сергей Миронов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"В декабре 2014 года, когда я с Вами встречался, я рассказал о такой идее, чтобы эти центры помогали людям знать свои права, знать законы, уметь их защищать. Причем все это, естественно, мы делаем бесплатно. Вы одобрили, и вот за прошедшие уже пять лет более 57 миллиардов рублей было людям возвращено благодаря усилиям этих центров", - сказал Миронов президенту.

Он добавил, что за пять лет в центры за юридической помощью обратились более 1,5 млн человек.

Согласно официальной информации на сайте партии, представительства центров открыты в 72 регионах России.