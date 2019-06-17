Артефакты времен войны в Мурманской области пополнят музей Северного флота

МУРМАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Поисковая экспедиция военнослужащих Северного флота (СФ), представителей Русского географического общества и регионального поискового отряда "Верман" в Мурманской области обнаружила на местах ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны образцы советского и немецкого оружия, военной техники и предметов быта, которые позволят пополнить коллекции Военно-морского музея Северного флота, говорится в сообщении пресс-службы СФ.

"С начала июня поисковики занимались обследованием участков местности, на которых проходили локальные бои времен Советско-Финской и Великой Отечественной войн", - сообщает пресс-служба СФ. Особое внимание уделили проведению исследований в районе таможенного поста "Салла" и поселка Алакуртти, хребта Колтанхариу и высоты Кейнувара, где шли наиболее серьезные бои. Столь масштабная экспедиция прошла в этих местах впервые.

В ходе экспедиции найдены останки немецкого солдата, с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта. В том числе были обнаружены и идентифицированы детали корпуса и элементы ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ - гусеницы, тормозная система, другие элементы. Как сообщили ТАСС в поисковом отряде "Верман", находки отлично сохранились, что бывает очень редко. Так, на элементах немецкого танка есть краска и масло, от отечественных танков остались целые гусеницы.

Также найдены винтовки советского, так и германского производства, патроны, каски, фляжки, топоры, лопатки и предметы вооружения и военного быта.

Все найденные исторические объекты будут переданы в Военно-морской музей Северного флота и его филиалы.