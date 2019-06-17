Выпускники из 16 субъектов и восьми стран приедут на праздник "Алые паруса" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Выпускники школ из восьми стран и 16 регионов России прибудут в Санкт-Петербург для участия в празднике "Алые паруса", который пройдет 23 июня. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на совещании у врио губернатора Александра Беглова в Смольном.

"Восемь стран у нас принимают участие - выпускники вместе со взрослыми, и 5 тыс. школьников из Ленинградской области и из 16 субъектов РФ", - сказал Кириллов.

Ранее представители петербургской администрации сообщали, что общее количество участников праздника может составить 1,5 млн человек, включая 33 тыс. выпускников петербургских школ.

Праздник "Алые паруса" традиционно отметят на Дворцовой площади, на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Для выпускников готовят театрализованное шоу с зарисовками на тему важнейших событий в истории России, а также грандиозный фейерверк. Кульминацией праздника по традиции будет прохождение по Неве корабля под алыми парусами. В этот раз символом праздника впервые станет парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в прошлые годы.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Праздник проходит в честь выпускников школ. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.