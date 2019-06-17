Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в регионах Центральной России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Воздух в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) прогреется до 27-30 градусов 18-19 июня. Во Владимирской, Костромской и Ярославской областях возможны дожди и грозы, сообщили ТАСС в понедельник в местных гидрометцентрах и пресс-службах областных управлений МЧС.

В Курской области 18-19 июня, по данным пресс-службы ГУ МЧС, температура составит 30 градусов, возможны кратковременные дожди. "На территории всей области введен особый противопожарный режим. Такая мера была принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности", - отметили в пресс-службе.

По данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающий среды, 18-19 июня в субъектах ЦФО потеплеет в среднем на 2-3 градуса. В Воронежской, Брянской, Рязанской, Тамбовской областях ожидается до 28-29 градусов.

Около 27 градусов во вторник столбики термометров покажут во Владимирской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Липецкой, а также в Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. "Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с", - отметили во владимирском гидрометцентре.

По данным Гидрометцентра РФ, в южных регионах ЦФО 21-23 июня температура может повыситься до плюс 31-32 градусов.