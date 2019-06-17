Парламентское собрание России и Белоруссии подготовит заявление к 75-летию Победы

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России примет заявление к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Такое решение было принято в ходе 56-й сессии собрания, которое прошло в Минске в понедельник под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Предложение озвучил вице-спикер Совета Федерации, зампредседателя Парламентского собрания Юрий Воробьев. "Заявление будет призвано отразить отношение союзных парламентариев к попыткам пересмотреть итоги войны", - отметил он.

Помимо этого парламентарии поддержали идею о проведении в 2020 году научно-практической конференции по актуальным проблемам строительства и развития Союзного государства, посвященной юбилею великой Победы. "Местом проведения конференции мог бы стать город-герой Минск, а временем проведения - апрель 2020 года", - уточнил Воробьев.

Подчеркивая важность этой темы, сенатор заметил, что "сегодня некоторые западные политики и историки пытаются всячески исказить роль и принизить значение Победы". "Нацизм, к сожалению, вновь становится основой идеологии некоторых государств", - резюмировал он.