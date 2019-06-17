Минск и Москва пока не пришли к единой позиции по вопросу отмены роуминга

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия пока не нашли единых подходов по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве, работа продолжится. Об этом заявил в понедельник первый зампредседателя Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, выступая на сессии ПС в Минске.

"Этот вопрос очень непростой, здесь как-то пересекаются интересы и государства, и бизнеса, и простых граждан. Поэтому пока подходы не найдены, хотя предложения есть. Этот вопрос мы передаем на рассмотрение нашего союзного Совета министров", - сообщил Андрейченко.

Он также отметил, что парламентарии тем не менее не снимают с себя функции контроля и, когда надо, готовы оказать помощь в данном вопросе.

Со своей стороны председатель комиссии по информационной политике ПС Андрей Наумович отметил, что по теме отмены роуминга сейчас продолжается "процесс согласования и уточнения".