Избирком Екатеринбурга рассмотрит заявку на референдум по месту возведения храма 25 июня

На прошлой неделе инициативная группа горожан направила в избирком заявку на проведение референдума по вопросу сохранения сквера на Октябрьской площади или же возведения храма Святой Екатерины на этом месте.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга 25 июня примет решение о регистрации или отказе в регистрации инициативной группы, которая предлагает провести в городе референдум по вопросу места строительства собора Святой Екатерины. Об этом ТАСС сообщил председатель екатеринбургского избиркома Илья Захаров в понедельник.

"25 июня планируется следующее заседание горизбиркома, на котором будет принято решение о направлении документов инициативной группы в Екатеринбургскую городскую думу либо решение об отказе в регистрации инициативной группы", - сказал Захаров.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложение горожан по площадкам для возможного места строительства собора.

Две недели назад чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.