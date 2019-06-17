Глава Дагестана проходит курс лечения в Москве, продолжая работу

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев, который находится на лечении в Москве, чувствует себя нормально и продолжает участвовать в жизни республики. В ближайшее время, по завершении необходимого курса лечения он вернется в республику, сообщил в понедельник ТАСС руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов.

Ранее сообщалось, что Васильев был помещен в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких. Временно исполнять его обязанности будет председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

"Глава [республики] …пытался перенести болезнь на ногах, но врачи настояли на его госпитализации для обследования в связи с подозрением на воспаление легких… Владимир Абдуалиевич сейчас находится в Москве, чувствует себя нормально, мы находимся в постоянном телефонном контакте. Например, сегодня утром мы обсуждали текущую повестку дня, несколько минут назад я доложил главе об итогах только что завершившейся весенней сессии Народного собрания республики. Глава работает, ставит задачи, дает поручения", - сказал Иванов.

Васильев был назначен врио главы Дагестана осенью 2017 года, спустя год был избран главой республики.