Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут на средства города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Средства на проведение опроса о месте строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге выделят из бюджета города, сообщил ТАСС в понедельник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

"Это сделает муниципалитет. Кто будет проводить, тот и будет финансировать. Надо выбрать место [для строительства], которое не будет ни у кого вызывать противоречий", - сказал он.

По мнению Бидонько, для опроса можно использовать избирательные участки. "Для праймериз ("Единой России" - прим. ТАСС) открывается 20% [всех избирательных участков]. Можно открыть несколько избирательных участков и провести опрос. Там есть инфраструктура, там обеспечена безопасность и так далее", - отметил Бидонько.