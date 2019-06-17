Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут на средства города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Средства на проведение опроса о месте строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге выделят из бюджета города, сообщил ТАСС в понедельник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
"Это сделает муниципалитет. Кто будет проводить, тот и будет финансировать. Надо выбрать место [для строительства], которое не будет ни у кого вызывать противоречий", - сказал он.
По мнению Бидонько, для опроса можно использовать избирательные участки. "Для праймериз ("Единой России" - прим. ТАСС) открывается 20% [всех избирательных участков]. Можно открыть несколько избирательных участков и провести опрос. Там есть инфраструктура, там обеспечена безопасность и так далее", - отметил Бидонько.
В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.
Две недели назад чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса, который планируется провести в середине сентября. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.