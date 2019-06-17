"Лидеры России" проведут серию уроков в летних лагерях 90 городов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" организуют серию уроков в детских летних лагерях в 90 городах страны, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации "Россия - страна возможностей".

"Уроки лидерства пройдут в 90 городах России - в летних детских лагерях. Их проведут победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". Программа разработана клубом "Эльбрус" и АНО "Россия - страна возможностей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уроки лидерства рассчитаны на учеников 10-11 классов. Количество участников каждого урока - от 30 до 100 человек. Планируется, что участники приобретут навыки работы с информацией и смогут развить лидерские качества.

Первая серия таких уроков стартовала 16 июня в международном детском центре "Артек", где лекции о лидерстве прослушали порядка 600 школьников.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили должности, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.