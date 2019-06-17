Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 30 мая и одобрен Советом Федерации 11 июня.

Согласно поправкам:

если совершение ДТП нетрезвым водителем повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет),

в случае гибели человека - от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет),

если погибли двое и более лиц - от 8 до 15 лет заключения (сейчас от 4 до 9 лет).

Кроме того, законом вносится изменение в статью 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). Ее действие распространяется на частных лиц, управляющих легкими (сверхлегкими) самолетами или маломерными водными судами. В случае нарушения ими правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека либо причинен крупный ущерб, максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. Если данное деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, законом вносятся изменения в статью 15 "Категории преступлений" УК РФ. В соответствии с ними к категории преступлений средней тяжести относятся неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, а неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы, относятся к категории тяжких преступлений.