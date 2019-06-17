Организаторы уличных шоу "Впечатляй Петербург" просят горожан угадать места их проведения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Семь уличных театрализованных акций пройдут до конца лета в Санкт-Петербурге в рамках проекта "Впечатляй Петербург", рассказала в петербургском пресс-центре ТАСС руководитель общественной молодежной организации "Мир", организующей мероприятия, Кристина Федосеева. Места их проведения пока держатся в секрете - горожанам предложено угадать их в рамках специального конкурса.

"До конца лета пройдет уже семь постановок, их даты известны, также известно, что каждая акция будет проходить в один вечер в трех местах в 17:00 мск, в 18:00 мск и в 19:00 мск. А вот чтобы узнать места проведения акции, мы предлагаем сыграть в игру - чтобы определить сектор города, затем, за четыре дня до начала акции, мы начинаем публиковать загадки и ребусы, связанные с историей конкретных мест, легендами о них", - рассказала журналистам Федосеева.

Тех, кто догадается о точном месте проведения акции, ждут призы от партнеров акции. Точные локации будут объявляться за сутки, для того, чтобы все желающие могли прийти, посмотреть и поучаствовать в шоу.

"У нас большие планы - пытаемся охватить максимально разнообразные жанры искусства. Так, среди артистов наших шоу будут мимы, ходулисты, фокусники, певцы, танцоры. Каждое шоу имеет свою концепцию, этому предшествуют тренировки, в нем обязательно будут элементы интерактива, когда участники предложат зрителям присоединиться", - пояснила Федосеева.

По ее словам, пока акция предполагается как летняя, однако уже сейчас организаторы работают над тем, чтобы продолжить проведение подобных уличных шоу и в зимнее время. Премьерное шоу прошло 14 июня на трех локациях - Витебский вокзал, Сенная площадь и у станции метро "Владимирская" в центре города.