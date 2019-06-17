Опрос: жители регионов, где расположены АЭС, поддерживают развитие атомной энергетики

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Жители всех регионов России, в которых расположены АЭС, поддерживают развитие атомной энергетики, причем жители "пристанционных" городов - в наибольшей степени. Об этом говорится в отчете исследовательской компании "ЭлаНКом" которая провела масштабный социологический опрос населения российских регионов, где расположены АЭС - филиалы Концерна "Росэнергоатом", Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Как отмечено в отчете компании, "общее отношение жителей к развитию атомной энергетики не является однородным, но имеет явную положительную динамику и характеризуется значительным перевесом позитивных оценок над негативными". В целом, население регионов поддерживает развитие атомной отрасли, а также отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития региона.

Практически все жители так называемых пристанционных городов одобряют использование атомной энергетики в значительно большей мере, чем жители по городам областей. "Объясняется это тем, что в городах-спутниках АЭС люди на личном опыте могут убедиться в преимуществах атомной энергетики, с которой они связали свою жизнь", - отмечается в документе.

Например, доля населения, одобряющего использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения страны электроэнергией, в Курской области составила в среднем 61,9%, а в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС - 81,1%; в Ленинградской области - 76,5%, при этом в городе Сосновый Бор (Ленинградская АЭС) - 84,8%; в Свердловской области - 62,7%, в городе Заречный (Белоярская АЭС) - 97,3%. Этот показатель по городам расположения АЭС выше среднего по области также в Мурманской (22 процентных пункта (п.п.), Саратовской (10,1 п. п.), Смоленской (12,3 п. п.) и Тверской (17,9 п. п.) областях. В Воронежской и Ростовской - ниже на 2,7 и 2,7 процентных пункта соответственно.

Во всех представленных регионах более половины опрошенных отметили наличие атомной электростанции как весомое преимущество перед другими областями, не имеющими АЭС. В "пристанционных" же городах этот показатель превысил 60-70%. При ответе на вопрос "За какими источниками энергии, по Вашему мнению, будущее?", двумя самыми популярными вариантами среди респондентов стали "атомная энергетика" и "альтернативная энергетика", значительно обогнавшие по ответам другие виды энергии (гидро-, газовую и угольную энергетику).

Опрос проводился по репрезентативной выборке в марте - апреле текущего года в десяти регионах России (Ленинградской, Ростовской, Мурманской, Саратовской, Тверской, Смоленской, Воронежской, Курской, Свердловской и Калининградской областях), охватив в общей совокупности 10 тысяч человек в 60 городах страны. Основные задачи, стоящие перед аудиторами, были связаны с изучением восприятия атомной отрасли жителями и определением их отношения к деятельности находящихся на их территории АЭС.