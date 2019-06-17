Международный шахматный фестиваль открылся в Пскове

ПСКОВ, 17 июня. /ТАСС/. Более 200 шахматистов из 15 регионов РФ, а также стран ближнего зарубежья собрались в Пскове на международном фестивале, сообщил ТАСС президент федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.

"В целях укрепления международных и межрегиональных связей открылся XVI Международный шахматный фестиваль "Псков-2019", который собрал более 200 участников. Заявки на участие подали жители Литвы, Украины, Эстонии, а также более 15 регионов РФ, в том числе Ленинградской области, города Санкт-Петербурга, Смоленской области, Новгородской области, Калининграда", - сказал Шахов.

Он добавил, что фестиваль вошел в программу празднования 220-летия со дня рождения выдающегося шахматиста, уроженца области Александра Петрова.

В 2019 году в программе соревнований предусмотрено шесть турниров. "Они включают в себя все шахматные дисциплины и особо популярный вид турнира - классические шахматы, которые в этом году проводят как один из турниров этап Кубка Северо-западной федерации шахмат, а также два детских турнира. При поддержке псковского кванториума будет организована трансляция партий турниров в интернете. Рейтинговому турниру по классическим шахматам также присвоен статус Кубка СЗФО", - уточнил Шахов.

По его словам, накануне церемонии открытия фестиваля прошел ночной блиц-марафон во Власьевской башне Псковского кремля. В рамках фестиваля, который продлится до 22 июня, также состоятся семинары для спортивных судей и лекции тренера по шахматам высшей категории, исполнительного директора Ассоциации федераций шахмат СЗФО Василия Орлова.