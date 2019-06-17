В финал конкурса "Цифровой прорыв" по итогам второго тура в регионах вышли 54 команды

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 350 специалистов из Якутска, Казани, Великого Новгорода, Перми и Симферополя приняли участие во втором туре региональных полуфиналов конкурса для программистов, дизайнеров и других IT-специалистов "Цифровой прорыв", сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Во второй волне хакатонов конкурса "Цифровой прорыв" принял участие 351 человек... в финал отобраны 54 лучшие команды", - говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что задания для участников определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны. "На хакатоне им предложили разработать прототипы цифровых продуктов для здравоохранения, образования, науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды. В экспертный совет и состав жюри конкурса "Цифровой прорыв" вошли представители органов государственной власти и крупнейших компаний - госкорпорации "Росатом", Mail.ru Group, "Мегафон", МТС", - отмечается в релизе.

Как подчеркнул заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков, хакатон в Казани стал одним из самых ярких этапов второй волны полуфиналов конкурса. "В Татарстане традиционно много специалистов с глубокой экспертизой в информационных технологиях, поэтому выбирать лучшие команды для жюри было непростой задачей. Все представленные проекты были на очень высоком уровне. В итоге на финальный хакатон приглашения получили 15 команд", - сказал Даванков.

В свою очередь руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Олег Мансуров отметил, что каждый из участников полуфиналов внес большой вклад в развитие нацпроектов. "Мы надеемся, что в финале конкурса участники покажут все свои возможности и создадут прототипы инновационных решений, которые изменят жизнь россиян уже в ближайшие год", - сказал Мансуров.

В пресс-службе напомнили, что заключительный этап состязания специалистов в сфере IT пройдет в сентябре в Казани. В нем примут участие команды - финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", начался 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.