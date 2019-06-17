В ГУ МВД опровергли сообщения о массовых увольнениях после дела Голунова

ТАСС, 17 июня. Столичный главк МВД опроверг информацию об увольнении более 40 сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы после задержания журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО Москвы не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная. Отметим, что в период с 11 июня 2019 года по настоящее время с рапортами об увольнении обратились два сотрудника указанного УВД", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что из УВД по ЗАО Москвы единовременно подали рапорта более 40 полицейских после дела Голунова, в связи с которым были уволены начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин.