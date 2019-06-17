Страховщики заявили, что более 15% жалоб по системе ОМС в 2018 году касались платных услуг

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 15% от общего объема жалоб, поступивших в страховые организации в 2018 году, связанны с взиманием платы за предоставление бесплатной медицинской помощи или услуг. Об этом ТАСС в понедельник сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

11 июня первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на расширенном заседании дискуссионной площадки "Единой России" "Благополучие человека" отметила, что выпущенная Минздравом памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медпомощи размещена не во всех медучреждениях, и не все клиенты могут быть ознакомлены со своими правами. В связи с этим Яковлева призвала граждан обращаться к страховым поверенным в случае взимания платы за бесплатные медуслуги.

"Жалобы на взимание денежных средств за предоставление медицинской помощи или отдельных медицинских услуг, предусмотренных программой государственных гарантий, составили 15,7% от общего объема жалоб, поступивших в страховые медицинские организации в 2018 году. В каждом втором случае взимание денежных средств производилось без разъяснения прав застрахованного по ОМС на бесплатное оказание медицинской помощи", - говорится в ответе ВСС на запрос ТАСС.

Согласно данным союза страховщиков, чаще всего неправомерная плата взимается за предоставление инструментальных и лабораторных методов диагностики: компьютерная диагностика (КТ, МРТ), ультразвуковые методы исследования (УЗИ внутренних органов, сосудов и др.), исследование уровня гормонов щитовидной железы и половых гормонов. Кроме того, в список попали лечение кариеса и пульпита, проведение операций по коррекции зрения, операции с применением металлоконструкцией и эндопротезов. Отмечается, что, помимо жалоб на предоставление за деньги бесплатных медуслуг, люди также чаще всего жалуются на качество медицинской помощи и на организацию работы медорганизации и доступность помощи.

"При возникновении спорных ситуаций, подозрении на нарушение прав на бесплатное предоставление доступной и качественной медицинской помощи пациенты и их представители могут обратиться в свою страховую медицинскую организацию", - говорится в сообщении.

В соответствии с договором на оказание и оплату медпомощи по ОМС, за нарушения, прежде всего, создающие риск прогрессирования имеющегося заболевания и приводящие к формированию осложнений, медицинскую организацию ждут финансовые санкции, уточнили в ВСС. По результатам рассмотрения жалоб страховая медицинская организация применяет меры для восстановления нарушенных прав пациента на бесплатное получение доступной и качественной медицинской помощи.