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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью бывшего замглавы КГБ СССР Бобкова

Министр обороны РФ назвал его истинным офицером, настоящим патриотом и профессионалом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерального инспектора Минобороны России, бывшего замглавы КГБ СССР генерала армии Филиппа Бобкова, умершего в понедельник на 94-м году жизни.

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"Филипп Денисович был истинным офицером, настоящим патриотом и профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства. И в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время он оставался предан служебному долгу, отдавал себя без остатка делу служения Родине. Искренне сочувствую вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Филиппу Денисовичу", - говорится в тексте соболезнования.

Бобков умер в Москве на 94-м году жизни после продолжительной болезни.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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