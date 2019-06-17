Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Бывший глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов, который подозревается во взятке, погиб, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СвЖД.

"Мы подтверждаем гибель Миронова. Считаем произошедшее большой трагедией", - сказали в пресс-службе, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Миронов был назначен начальником СвЖД в апреле 2011 года. В конце 2018 года его задержали по подозрению во взятке, 14 декабря его арестовал суд. По данным источника в экстренных службах Свердловской области, размер взятки составил около 700 тыс. рублей. 12 июня 2019 года Миронов был отпущен из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей.