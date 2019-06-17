Пензенские власти опровергли сообщения о принудительном вывозе цыган из Чемодановки

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Пензенской области опровергли распространенные в СМИ сведения о том, что цыганское население села Чемодановка, где 13 июня произошла массовая драка, принудительно вывезли в другой регион. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в понедельник "Новая газета" со ссылкой на главу Чемодановского сельсовета Сергея Фадеева сообщила, что около 900 человек из сел Чемодановка и Лопатки принудительно вывезли на автобусах в Волгоградскую область. Кроме того, как отмечает издание, в настоящее время местные власти проверяют законность проживания представителей цыганской диаспоры на территории сельсовета.

"Это информация не соответствует действительности. Никакой принудительной депортации цыганского населения из села не было. Действительно, некоторая часть цыган покинула Чемодановку, но люди сделали это добровольно", - отметила собеседница агентства.

В результате драки в селе Чемодановка, которая произошла 13 июня, погиб один человек, еще одного в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт.