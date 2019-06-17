Пединститут Северной Осетии обжаловал отказ Рособрнадзора в выдаче госаккредитации

ТАСС, 17 июня. Северо-Осетинский педагогический институт подал апелляцию на отказ Рособрнадзора в переоформлении государственной аккредитации, причиной которого стали отсутствие стадиона и два несоответствия по профильному образованию преподавателей, сообщила ректор вуза Людмила Кучиева.

Ранее на сайте Рособрнадзора опубликовали приказ об отказе в переоформлении государственной аккредитации Северо-Осетинскому педагогическому институту.

"Институт подал апелляцию на такое решение, потому что проверка была камеральной, она осуществлялась в Москве, никто из представителей института для участия в ней не приглашался, и вопросы о наличии у нас договора со стадионом, о каких-то важных нюансах по профильному образованию педагогов остались открытыми", - отметила она.

По ее словам, вне зависимости от результата все обязательства перед студентами текущего года вуз выполнит. "Институт имеет лицензию и аккредитацию по всем направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры и лицензию на все направления колледжа. Ситуация не из простых, но не критическая, и выход из нее есть - он определен законодательно, и мы сделаем все по закону", - добавила она.

Северо-Осетинский государственный педагогический институт создан в 2001 году и считается правопреемником старейшего педагогического колледжа. Учебный процесс осуществляется 11 кафедрами на шести факультетах, включая факультет научной подготовки учащихся и факультет свободного развития. В вузе обучается более 2000 студентов.