II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. Видеотрансляция

В Доме правительства Московской области проходит II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов.

Его цель - наладить взаимодействие между добровольческими поисковыми отрядами и государственными структурами - МВД, МЧС, Министерством здравоохранения, Следственным комитетом, Минпросвещения. Это позволит эффективно решать проблему пропажи детей и взрослых.

Программа форума посвящена вопросам профилактики пропаж в группах риска, использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ, проблемам межведомственного взаимодействия, а также вопросам финансирования ресурсных центров в регионах.