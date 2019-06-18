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II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. Видеотрансляция

Программа форума, в частности, посвящена использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ и проблемам межведомственного взаимодействия
' Телеканал "360"'

В Доме правительства Московской области проходит II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. 

Его цель - наладить взаимодействие между добровольческими поисковыми отрядами и государственными структурами - МВД, МЧС, Министерством здравоохранения, Следственным комитетом, Минпросвещения. Это позволит эффективно решать проблему пропажи детей и взрослых. 

Программа форума посвящена вопросам профилактики пропаж в группах риска, использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ, проблемам межведомственного взаимодействия, а также вопросам финансирования ресурсных центров в регионах.

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