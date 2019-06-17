Суд подтвердил законность раздела имущества между Грудининым и его бывшей женой

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мособлсуд признал законным получение бывшей супругой директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина двух третей доли совместного имущества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение Видновского городского суда Московской области оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. В конце апреля Видновский суд удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом.

Ранее сообщалось, что в рамках данного иска суд наложил обеспечительный арест на акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие бизнесмену. Грудинины развелись в июле 2018 года, они состояли в браке 37 лет. Акции совхоза Грудинин получил в этот период, а поскольку брачного контракта между супругами составлено не было, это имущество подлежит разделу.

Павел Грудинин баллотировался от КПРФ на пост президента РФ в марте 2018 года. Согласно сведениям о его доходах и имуществе, опубликованным на сайте ЦИК, он владеет 1,993 млн акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". По словам Грудинина, ему принадлежат 44% акций предприятия. "Совхоз имени Ленина" - сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе, крупнейший в Московской области производитель клубники.