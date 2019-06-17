CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на ее сына Андерсона Купера, одного из ведущих журналистов этой телекомпании.
Дочь железнодорожного магната Реджинальда Вандербилта и его второй жены Глории Морган, Глория Вандербилт в возрасте полутора лет, после кончины своего отца от цирроза, унаследовала со своей сводной сестрой состояние в $5 млн, и вопрос об опекунстве над ней стал предметом долгого разбирательства в судах с участием ее матери и тети Гертруды Вандербильт.
Gloria Vanderbilt died this morning, according to her son, CNN's Anderson Cooper.— CNN (@CNN) 17 июня 2019 г.
The fashion designer and socialite was 95. https://t.co/Hxeen0b3fm pic.twitter.com/uNJutm9BV6
В 1950-1960-х годах она снималась в голливудских телесериалах, с 17 лет занималась модельным бизнесом, а в 1970-х годах занялась дизайном одежды, создав, в частности, линию джинсов с вышитым карманом и изображением лебедя, ставшим логотипом ее дизайнерской компании. Впоследствии ее компания занялась выпуском женской одежды, обуви, парфюмерии и спиртных напитков.
В 2000-х годах она выпустила две книги по искусству, четыре тома мемуаров и три романа, писала статьи для газеты The New York Times, журнала Vanity Fair и Elle. Она была четырежды замужем и трижды разводилась.