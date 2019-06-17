CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на ее сына Андерсона Купера, одного из ведущих журналистов этой телекомпании.

Дочь железнодорожного магната Реджинальда Вандербилта и его второй жены Глории Морган, Глория Вандербилт в возрасте полутора лет, после кончины своего отца от цирроза, унаследовала со своей сводной сестрой состояние в $5 млн, и вопрос об опекунстве над ней стал предметом долгого разбирательства в судах с участием ее матери и тети Гертруды Вандербильт.