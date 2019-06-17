Эксперт полагает, что ужесточение наказания за ДТП незначительно уменьшит их число

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков считает, что ужесточение наказания за "пьяные" ДТП уменьшит их число, но незначительно. Об этом он сообщил ТАСС.

17 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, ужесточающие наказание для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия (ДТП), приведшие к гибели людей.

"Закон нужный и своевременный. Наказание за подобное преступление станет более справедливым, но количество аварий и жертв это существенно не уменьшит. Я убежден, что России нужна национальная стратегия борьбы с пьянством за рулем, нужны профилактические меры, нужно воспитывать в стране нетерпимость даже к бокалу пива за рулем. Звонок в полицию с сообщением о том, что сосед сел за руль пьяным, должен восприниматься обществом не как стукачество, а как гражданский подвиг. И полиция должна оперативно реагировать на такие звонки", - сказал он.

По словам Цветкова, необходимо значительно увеличить число сотрудников ДПС на дорогах, сейчас их недостаточно. Также он полагает, что надо увеличить число профилактических рейдов по выявлению пьяных водителей.

Согласно поправкам, если совершение ДТП нетрезвым водителем повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет (сейчас до четырех лет), в случае гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет), если погибли двое и более лиц - от восьми до 15 лет заключения (сейчас от четырех до девяти лет).