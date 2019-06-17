С начала 2019 года в России зарегистрировали почти 200 случаев лихорадки денге

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал в стране за пять месяцев 2019 года порядка 200 случаев заболевания лихорадкой денге, вакцины от которой не существует, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей. Одна из самых масштабных эпидемий заболевания была зарегистрирована на Кубе в 1981 году, когда, по официальным данным, погибли более 150 человек, а заразились порядка 10 тысяч.

"За 5 месяцев 2019 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 198 случаев лихорадки денге. За последние семь лет в Российскую Федерацию завезено более 1000 случаев лихорадки денге. Это связано с увеличением объемов туристических потоков в страны неблагополучные по лихорадке денге", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

В Роспотребнадзоре пояснили, что заболевание передается через укус переносчиков - комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных. Вакцины от лихорадки денге не существует, однако в отсутствии переносчика больной человек не представляется эпидемиологической опасности.

Ранее ведомство предупредило россиян, планирующих поездки в Таиланд, об объявленной эпидемии лихорадки денге в этой стране, где с начала текущего года заболели около 30 тыс. человек и 40 - погибли. В Роспотребнадзоре также призвали соблюдать меры предосторожности.

"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за возвращающимися гражданами из Таиланда. Обеспечена готовность лабораторной сети Роспотребнадзора к клинической диагностике лихорадки денге. Организована работа горячих линий Роспотребнадзора, информация об эпидемиологической ситуации в странах размещается на сайте Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.