Власти Карелии отремонтируют районные очистные сооружения к юбилею региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Карелии отремонтируют канализационные очистные сооружения (КОС) в ряде районов в преддверии 100-летия образования республики. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Вопрос строительства и реконструкции КОСов в населенных пунктах республики для нас стратегически важен. Карелия должна остаться чистым регионом. Именно поэтому данные объекты вошли в федеральную целевую программу развития Карелии", - сказал Парфенчиков. В частности, пояснил он, речь идет о строительстве и реконструкции канализационных очистных сооружений в Чупе, Видлице, Заозерном, а также прокладке трубопровода холодного водоснабжения в Сегеже.

При этом, как пояснили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики республики, Александра Ломако, на время проведения ремонтных работ в районах обустроены временные канализационные и очистные системы, позволяющие обеспечивать жизнедеятельность населенных пунктов.