Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Внук мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марк Делок-Фурко получил российский паспорт из рук спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Церемония состоялась в понедельник в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и была приурочена к открытию выставки "Щукин. Биография коллекции". Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме внука Щукина в гражданство России.

"Спасибо вам огромное за пропаганду русского искусства, русской культуры, за все, что вы делаете в память о вашем выдающимся дедушке", - сказала Матвиенко.

Делок-Фурко - гражданин Франции. Его дед эмигрировал в Европу в 1918 году. В настоящее время Делок-Фурко выступает консультантом при организации выставок картин из собрания Щукина.

Сергей Иванович Щукин (1854-1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи увлекся лишь после 40 лет, в то время как его братья занимались коллекционированием с молодости. Кульминационной точкой в развитии собрания Сергея Щукина считается приобретение полотна "Танец" Анри Матисса.