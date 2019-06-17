Федотов призвал разработать международные нормы освещения межнациональных конфликтов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международные журналистские организации должны разработать этические нормы освещения актов национальной нетерпимости, в том числе антисемитизма, чтобы публикации не провоцировали обострение конфликта. Такое мнение высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, выступая в понедельник в Бухаресте на международном съезде спецпредставителей и координаторов по вопросам борьбы с антисемитизмом.

"Перед журналистом, пишущим о межнациональном конфликте, неминуемо возникает целый ряд дилемм: как избежать обвинений, с одной стороны, в разжигании розни, а с другой, - в предательстве интересов собственного этноса? Какой способ освещения конфликта ведет к росту напряженности, а какой наоборот? Как быть объективным, если аудитория находится во власти предубеждений", - говорится в докладе Федотова, опубликованном на сайте СПЧ.

По мнению правозащитника, от журналиста такие темы требуют особой осторожности при презентации фактов и подборе высказываний. Он рекомендует отдавать предпочтение "более рассудительным ораторам с каждой стороны, нежели экзальтированным сторонникам крайних мер", избегать "героизации и смакования ужасов, презрительности и восторженности".

"Вот почему столь важно озаботиться выработкой международных рекомендаций для журналистов, освещающих акты нетерпимости, в том числе антисемитизма. Разумеется, такие рекомендации должны формулироваться международными журналистскими организациями, а не навязываться им правительствами", - подчеркнул Федотов.