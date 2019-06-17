Более 75 крымских IT-специалистов вышли в финал конкурса "Цифровой прорыв"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Более 75 IT-специалистов представят Крым в финале конкурса "Цифровой прорыв" 27-29 сентября в Казани, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организатора конкурса, платформы "Россия - страна возможностей".

"По итогам полуфинала определились финалисты. Это 15 команд, в основном студентов крымских вузов. Всего 76 человек", - сказал собеседник агентства.

В полуфинале, который проходил на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, приняли участие 130 человек, объединенных в 33 команды - специалисты в области информационных технологий, дизайна и управления проектами. Участникам предложили разработать прототипы цифровых продуктов для сфер здравоохранения, образования и науки, госуправления, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды.

Одним из финалистов стала команда Court of Owls из Севастопольского госуниверситета, создавшая тренажер с применением технологий виртуальной реальности для обучения профессии пчеловода.

Конкурс "Цифровой прорыв" начался 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. По итогам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.